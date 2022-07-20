Толстый намек для оккупантов

Обратите внимание, как плотно прилетело в цель. Воронки от ракет на расстоянии одного метра друг от друга! Невероятно! Это просто фантастика!

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Говорят, в мост по трассе Одесса – Рени россияне выпустили уже 50 дорогих баллистических ракет и все без толку. Здесь картина диаметрально противоположна. С такой точностью ВСУ жить херсонскому мосту максимум несколько дней.



российский пропагандист показывает последствия работы высокоточного оружия ВСУ по херсонскому мосту / Скриншот видео

Победитель войны уже известен

Разница в эффективности советского и НАТОвского оружия просто несопоставима. Профессионализм ВСУ и скорость овладения высокотехнологичным оружием поражает. Вот почему мы выигрываем эту войну.

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С каждой неделей западного оружия будет больше, опыта больше, мертвых "обизян" больше.

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