Толстый намек для оккупантов
Обратите внимание, как плотно прилетело в цель. Воронки от ракет на расстоянии одного метра друг от друга! Невероятно! Это просто фантастика!
Советуем "Взять Киев за три дня": ВСУ уже проредили ряды оккупантов на 64%
российский пропагандист показывает последствия работы высокоточного оружия ВСУ по херсонскому мосту / Скриншот видео
Победитель войны уже известен
Разница в эффективности советского и НАТОвского оружия просто несопоставима. Профессионализм ВСУ и скорость овладения высокотехнологичным оружием поражает. Вот почему мы выигрываем эту войну.
Обратите внимание путин выстраивает в мире новую ось зла: кто с ним попал в круг изгнанников
С каждой неделей западного оружия будет больше, опыта больше, мертвых "обизян" больше.
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