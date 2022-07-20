"Отрад заметил потерю бойца"

Безвозвратные санитарные потери (погибшие), согласно данным Генштаба ВСУ, составили 38 750, согласно оценке с учетом смертности в лечебных учреждениях превысили 39 тысяч человек.

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Таким образом, суммарные потери российских оккупационных войск в Украине убитыми и ранеными превысили 115 тысяч человек.

Фактически за пять месяцев полномасштабной войны в Украине российский оккупационный контингент потерял убитыми, ранеными и пленными 64% своей первоначальной численности, которой намеревались оккупировать территорию страны за считанные дни.

Также на этой неделе, в связи с понесенными потерями в боях, с территории Украины вывели 4 батальонно-тактические группы для восстановления боеспособности. В настоящее время в Украине оперируют 92 БТГр российских оккупационных войск.

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Тяжелые потери понесли и были выведены подразделения 55 ОМСБр, которые оперировали в Лисичанске, 77 ОМСБр, которую задействовали в районе Белогоровки. Также боеспособность из-за нанесенных потерь потеряли 102 и 150 МСП 8 армии южного военного округа. Обе оперировали в районе Хрустального.

Российское командование продолжает пытаться минимизировать присутствие раненых в российских лечебных учреждениях, равномерно распределяя их в лечебные учреждения. Большинство раненых находятся в лечебных учреждениях на временно оккупированных территориях, в том числе и в Крыму.

Продолжается агитация среди медицинского персонала лечебных учреждений отдаленных районов России с целью отправки их в пограничные с Украиной области России или непосредственно в зону боевых действий.

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