"Отряд замєтіл потєрю бойца"

Безповоротні санітарні втрати (загиблі), згідно з даними Генштабу ЗСУ, склали 38 750, згідно з оцінкою з урахуванням смертності в лікувальних закладах перевищили 39 тисяч осіб.

Цікаве Поки росіяни вірили в українців-ассасинів, їх перетворили v zомбі й без лабораторій

Таким чином, сумарні втрати російських окупаційних військ в Україні вбитими та пораненими перевищили 115 тисяч осіб.

Фактично за п'ять місяців повномасштабної війни в Україні російський окупаційний контингент втратив убитими, пораненими та полоненими 64% від своєї первісної чисельності, якою мали намір окупувати територію країни за лічені дні.

Також цього тижня, у зв'язку із зазнаними втратами в боях, з території України вивели 4 батальйонно-тактичні групи для відновлення боєздатності. Наразі в Україні оперують 92 БТГр російських окупаційних військ.

Про головне путін вибудовує у світі нову вісь зла: хто з ним потрапив до кола вигнанців

Міць "другої армії" зламалася

Важких втрат зазнали та були виведені підрозділи 55 ОМСБр, які оперували в районі Лисичанська, 77 ОМСБр, яку задіяли у районі Білогорівки. Також боєздатність через зазнані втрати втратили 102 і 150 МСП 8 армії південного військового округу. Обидві оперували у районі Хрустального.

Російське командування й надалі намагається мінімізувати присутність поранених у російських лікувальних установах, рівномірно розподіляючи їх у лікувальні установи. Більшість поранених перебуває в лікувальних установах на тимчасово окупованих територіях, зокрема і Криму.

Продовжується агітація серед медичного персоналу лікувальних установ віддалених районів росії з метою їхнього відправлення в прикордонні з Україною області росії або безпосередньо в зону бойових дій.

До теми – російські окупанти вже почали дерти кігті з окупованого Севастополя: дивіться відео