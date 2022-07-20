Тільки за минулу добу українські воїни ліквідували 200 окупантів.Зазначимо, що це лише приблизні підрахунки й ліквідованих російських загарбників може бути більше. Річ у тім, що під час бойових дій важко встановити точну кількість загиблих ворогів.
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Свіжі втрати окупантів
За минулу добу, 19 липня, українські захисники та захисниці ліквідували близько 200 російських загарбників. Також російська армія недорахувалася ще 9 танків, 13 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 10 БпЛА, а також 8 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Окрім цього, нашим воїнам вдалося збити 1 ворожих літак.
Загалом найбільших втрат противник вчора зазнав на Бахмутському напрямку.
Загальні втрати ворога
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, 24 лютого, армія агресора втратила:
- особового складу – 38 750,
- танків – 1 700 одиниць,
- бойових броньованих машин – 3 905 одиниць,
- артилерійських систем – 856 одиниць,
- РСЗВ – 250 одиниць,
- засоби ППО – 113 одиниць,
- літаків – 221 одиниць,
- гелікоптерів – 188 одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 703 одиниці,
- крилаті ракети – 167,
- кораблі /катери – 15 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 775 одиниць,
- спеціальна техніка – 70 одиниць.