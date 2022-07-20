Тільки за минулу добу українські воїни ліквідували 200 окупантів.Зазначимо, що це лише приблизні підрахунки й ліквідованих російських загарбників може бути більше. Річ у тім, що під час бойових дій важко встановити точну кількість загиблих ворогів.

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Свіжі втрати окупантів

За минулу добу, 19 липня, українські захисники та захисниці ліквідували близько 200 російських загарбників. Також російська армія недорахувалася ще 9 танків, 13 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 10 БпЛА, а також 8 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Окрім цього, нашим воїнам вдалося збити 1 ворожих літак.

Загалом найбільших втрат противник вчора зазнав на Бахмутському напрямку.

Загальні втрати ворога

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, 24 лютого, армія агресора втратила: