Головні події 146 дня протистояння 24 канал зібрав в одному матеріалі. Все найважливіше – читайте далі.

05:13 Українські артилеристи завдали росіянам втрат на Півдні. За добу ворог позбувся:

65 бійців;

комплексної апаратної зв'язки "Редут-2УС", 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Крім того, ЗСУ атакували скупчення озброєння та склад боєприпасів в районі Райського Новокаховської громади та склад боєприпасів біля Берислава. Об'єкти повністю знищені.

04:24 У Харкові під час повітряної тривоги місцеві мешканці почули вибухи. Ймовірно, звуки пролунали за містом. Наразі офіційної інформації немає.

04:02 Гроші на турецький безпілотник Bayraktar для Збройних Сил України почали збирати в Норвегії. Національну кампанію зі збору коштів запустив адвокат Бенгт Ерік Уолдоу. Якщо за 80 днів потрібну суму не зберуть, то гроші передадуть у фонд допомоги Україні при українському посольстві в Норвегії.

02:47 Кількість постраждалих від ракетного удару по Одещині зросла до 6 осіб, серед них є дитина. З'ясувалося, що окупанти запустили свої смертоносні снаряди по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів області: будинках місцевих мешканців, будинку культури та школі. На місці події працювали 95 рятувальників та 16 одиниць техніки.

До речі, атакував ворог сплячих українців 7 ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Одну крилату ракету збили сили ППО.

Наслідки ракетного обстрілу села на Одещині / Фото "Одеса. Офіційно"

02:42 Розвідка Великої Британії заявила, що у ПВК "Вагнер" втрачає свою цінність – у неї почали закінчуватися професійні найманці. Через сильні втрати на війні проти України, компанія залучає до своїх лав вже людей без досвіду та навіть колишніх засуджених. До речі, найбільших втрат вагнерівці зазнали під час боїв у Попасній та Лисичанську.

00:57 росіяни завдали ракетного удару по Одещині. Спалахнули житлові будинки, 2 з них зруйновані вщент. Відомо, що 4 людей зазнали поранень. На місці події триває рятувальна операція.