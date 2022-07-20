Чіткий натяк для окупантів
Зверніть увагу, як щільно прилетіло в ціль. Воронки від ракет на відстані одного метра одна від одної! Неймовірно! Це просто фантастика!
Радимо "Взяти Київ за три дні": ЗСУ вже прорідили лави окупантів на 64%
російський пропагандист показує наслідки роботи високоточної зброї ЗСУ по херсонському мосту / Скриншот відео
Переможець війни вже відомий
Різниця в ефективності радянської й натовської зброї просто незіставна. Професійність ЗСУ і швидкість опанування високотехнологічної зброї вражає. Саме тому ми виграємо цю війну.
Зверніть увагу путін вибудовує у світі нову вісь зла: хто з ним потрапив до кола вигнанців
З кожним тижнем західної зброї буде більше, досвіду більше, мертвих "обізян" більше.
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