Как отметил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань во время телемарафона, у кафиров сейчас паника. Не в последнюю очередь этому поспособствовала атака по Антоновскому мосту , передает 24 канал.

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Враг не понимает целые атаки

Прежде Сергей Хлань отметил, что задача ВСУ была не в уничтожении самой переправы. Он подчеркнул, что наши военные с хирургической точностью попали туда, куда нужно было. Речь идет о кафе "Наире", которое враг использовал как командный пункт. Там кафиров удалось ликвидировать полностью. Заметим, что оно расположено вблизи моста.



ВСУ уничтожили командный пункт врага вблизи Антоновского моста / Скриншот карты

Советник главы отметил, что кафиры уже приезжали к месту попадания. Они сняли несколько сюжетов, чтобы показать последствия удара. И хотя враг делает акцент именно на сохранности переправы, она и не была первоочередным объектом.

"Поэтому вот такие меткие удары, попадание в расположение кафиров, их складов, бронетехники, скопление живой силы – это результат работы ВСУ. Результат движения сопротивления", – подчеркнул Хлань.

В то же время следует понимать, что на Херсонщине враг ведет себя хаотично. оккупанты паникуют, ведь понимают, что в любой момент ВСУ могут начать активное наступление. И это, убеждены мы, произойдет скоро. Что же касается самого моста, то Хлань подытожил сказанное им в эфире.

Я хочу сказать: когда целью ВСУ станет мост, то его тогда точно не станет. Но цель там была несколько иная. Там было расположение кафиров и командный пункт,

– подчеркнул Хлань.

Журналист Андрей Цаплиенко отметил, что сегодня снова произошел взрыв в районе Антоновского моста . Он подчеркнул, что в случае его разрушения российские захватчики буквально попадут в котл. И уже не будет возможности спастись от ВСУ.

В районе Антоновского моста снова взрыв: смотрите видео

Неспокойно и в Новой Каховке

Бурным утром было и для кафиров в Новой Каховке. Сергей Хлань заметил, что ему поступила информация о задымлении. Его увидели там, где размещались русские захватчики. Речь идет о воинской части врага во временно оккупированном городе. А произошло это в 05:00.

А еще советник главы ОВА отметил интересную закономерность. Как только наши военные попадают в состав врага, он начинает агрессивно отстреливаться. Буквально в истерике оккупанты бьют по нашим тем, что осталось у них в ассортименте.

Следует понимать, что ВСУ, в отличие от врага, работают филигранно. Они за последнее время смогли уничтожить в Новой Каховке много реактивных систем залпового огня. Речь в частности о "Смерче".

Поэтому, например, Николаев они обстреливают из С-300, что на самом деле противовоздушными ракетами. Бьют в агонии и от бессилия. От злости, что ВСУ последовательно уничтожает тылы на Херсонщине,

– добавил он.

Вернемся к Антоновскому мосту в Херсоне. Накануне в эфире "ФЕЙГИН LIVE" Алексей Арестович заявил, что ВСУ уничтожили позицию ПВО врага . Мол, именно поэтому переправа и не испытала серьезных разрушений. В то же время он отметил, что уничтожать мосты – сложное и неблагодарное дело. Это доказала 10-я атака врага по переправе через Белгород-Днестровский лиман.

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