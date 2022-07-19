Так, бойцы обезвредили вражеский Су-35. Он загорелся в воздухе, и в считанные секунды упал. Следовательно, потерь у врага стало еще больше.

Важно Воздушные силы сбили российский истребитель в районе Новой Каховки: вероятно, Су-35

Как сбили истребитель

Ранее в Воздушных силах ВСУ обнародовали подробности. Истребитель сбили около 20:00. Пилот катапультировался.

Отмечали, что визуальное подтверждение "ущерба" есть. Впоследствии показали и само видео.

Пропагандисты уже успели наврать

Российские СМИ сразу стали писать, мол, украинские бойцы подбили только беспилотник. Однако советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань подчеркнул, что ВСУ ближе, чем думали оккупанты.

Потери врага в авиации

С начала полномасштабного вторжения ВСУ нанесли немалые потери российским захватчикам. В частности, в авиации:

средств ПВО – 113 единиц;

самолетов – 220 единиц;

вертолетов – 118 единиц;

беспилотников – 693 единицы.

Кстати, только за последние сутки наши бойцы ликвидировали 5 вражеских беспилотников.

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