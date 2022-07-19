Так, бійці знешкодили Су-35. Він зайнявся у повітрі та за лічені секунди впав. Відтак втрат у ворога стало ще більше.

Важливо Повітряні сили збили російський винищувач у районі Нової Каховки: ймовірно, Су-35

Як збили винищувач

Раніше у Повітряних силах ЗСУ оприлюднили подробиці. Винищувач збили близько 20:00. Пілот катапультувався.

Зазначали, що візуальне підтвердження "збиття" є. Згодом показали і саме відео.

Пропагандисти вже встигли набрехати

Російські ЗМІ одразу стали писати, мовляв, українські бійці підбили лише безпілотник. Однак радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань наголосив, що ЗСУ ближче, аніж думали окупанти.

Втрати ворога в авіації

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ завдали чималих втрат російським загарбникам. Зокрема, в частині авіації:

засобів ППО – 113 одиниць;

літаків – 220 одиниць;

гелікоптерів – 118 одиниць;

безпілотників – 693 одиниці.

До речі, лише за останню добу наші бійці ліквідували 5 ворожих безпілотників.

Дивіться також – авіація окупантів вдарила по своїх у Херсонській області: відео