Тільки за попередню добу Збройні Сили України знищили 100 загарбників. Зауважимо, що ці цифри орієнтовні, адже зараз тривають активні бойові дії.

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Втрати ворога на війні проти України

російська армія позбулася 1 691 танка (+4 за минулу добу);

бойових броньованих машин – 3 892 одиниць (+6);

артилерійських систем – 821 одиниці;

реактивних систем залпового вогню – 248 одиниць;

засобів ППО – 113 одиниць;

літаків – 220 одиниць;

гелікоптерів – 118 одиниць;

безпілотників – 693 одиниці;

крилатих ракет – 167 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 767 одиниць;

спеціальної техніки – 70 одиниць.

До речі, найбільше окупантів та ворожої техніки 18 липня наші захисники понищили на Краматорському напрямку.



Втрати росіян станом на 19 липня / Інфографіка Генштабу

Яка ситуація на фронті

російські окупанти намагалися провести розвідку боєм біля села Уди на Харківщині. Плани окупантів повністю зруйнували ЗСУ, то ж ворожі підрозділи зазнали втрат і відійшли.

Противник намагається створити умови для наступу на Слов'янськ. На цьому ж напрямку окупанти завдали авіаудару по Гусарівці, а тоді спробували наступати на населений пункт. росіян "радо" зустріли українські захисники й відкрили по них щільний вогонь.

путінські солдати штурмували й Спірне, але ЗСУ їх відкинули. Зараз окупанти ведуть наступ біля Григорівки. Бій ще триває.

На Бахмутському напрямку українські військові відбили російські штурми Семигір'я, Вершини, Покровського та Вуглегірської ТЕС.

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