Відповідну інформацію повідомило оперативне командування "Південь". Така ситуація станом на 18 липня.

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росіяни зазнали втрат на Півдні

Наша авіація працювала двома штурмовиками по складу боєприпасів та скупченню ворожих сил в районі Снігурівки,

– пояснило командування.

Додали, що ворожий винищувач Су-35 з району Нової Каховки намагався атакувати ЗСУ ракетою "повітря – повітря", проте безрезультатно – наші авіатори впорались із завданням без втрат. З допомогою ракетного вогню та артилерії, ворог втратив:

65 одиниць особового складу;

комплексну апаратну зв'язку "Редут-2УС";

11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Окрім того, на світанку наші ракетно-артилерійські підрозділи завдали влучних ударів по скупченню озброєння, ворожої техніки та складу боєприпасів в районі Райського Новокаховської громади, а також по складу боєприпасів в районі Берислава, що на Херсонщині.

Окупанти продовжували бити по мирних

Оперативне командування "Південь" повідомило, що обстановка в нашій операційній зоні складна, але контрольована.

Попередньо відомо, що окупанти облаштовують додаткові рубежі оборони, проте активних дій не ведуть та дотримуються тактики дистанційних обстрілів та авіаударів. Зокрема, росіяни:

вночі проти 18 липня 40 реактивними снарядами РСЗВ "Град" обстріляв приватний сектор Нікополя, влучивши і в склад пально-мастильних матеріалів приватного підприємства;

за дві години аналогічно вдарили в порт, станцію переливання крові та місцеву поліклініку. Одна цивільна особа отримала поранення;

12 ракетами С-300 ворог вдарив по Миколаєву та передмістю – зруйнував об'єкти приміської інфраструктури, пошкодив житлові і промислові райони міста. Жертв не має.

Водночас в Снігурівці окупанти розстріляли з міномету будинок на околиці, намагаючись звинуватити в цьому сили оборони України. Примітно, що знімальна група пропагандистського засобу масової інформації з'явилась на місці подій просто миттєво за фактом. А ось підрозділи ЗСУ перебувають звідти надто далеко задля влучання мінометом,

– повідомило ОК "Південь".

Додало, що цією атакою заради картинки вбили 4 мирних жителів. Окрім того, окупанти:

атакував з неба, щоб зімітувати контроль над втраченими територіями Херсонщини;

тричі вдарили по звільненій Іванівці ударним безпілотним літальним апаратом;

парою Мі-8 атаковано Потьомкіне. Без втрат.

Надвечір 18 липня окупанти знову атакували Миколаїв з реактивних систем залпового вогню "Ураган", касетними снарядами обстріляв приватний сектор: пошкодив вікна, дах у житлових будинках. Попередньо, двоє людей поранені – госпіталізували жінку і чоловіка.

У Чорному морі 16 "Калібрів"

Блокувати судноплавство в північно-західній частині Чорного моря продовжує вороже корабельне угруповання з двох ракетних кораблів…

– повідомило командування.

Два кораблі мають 16 "Калібрів". Також у Чорному морі є 4 великих десантних кораблів, які щосили підтримують ілюзорну вірогідність десантної операції.

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