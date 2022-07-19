На місці атаки окупантів проводили рятувальну операцію. У кількох будинках розпочалася пожежа, а ще 2 – вщент зруйнувалися.
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Росіяни випустили по Одещині 7 "Калібрів"
В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що окупанти підступно вдарили по Одещині вночі. Вони випустили по області 7 крилатих ракет типу "Калібр".
Обстріл здійснювали з акваторії Чорного моря. Одну ракету вдалося збити системам протиповітряної оборони. Проте 6 інших вдарили по мирному селу. Внаслідок цього зруйнувалися та загорілися:
- 3 приватні будинки,
- 2 надвірні споруди.
Також зазнали пошкоджень ще кілька приватних садиб, автівки, школа та будинок культури. Окрім цього, внаслідок ворожого обстрілу постраждали 6 людей, серед яких 1 дитина.
На місце події негайно виїхали рятувальники. Вони оперативно загасили пожежу на площі 300 квадратних метрів. Загалом до робіт залучили 95 співробітників ДСНС та 16 одиниць техніки.
Дивіться фото з місця обстрілу / Фото "Одеса. Офіційно"
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Коротко про ситуацію на Одещині
- Вранці 16 липня в Одесі почали лунати вибухи під час повітряної тривоги – окупанти вкотре завдали удару по місту зі стратегічних літаків.
- В ОК "Південь" розповіли, що ракети влучили у цивільний об'єкт.
- Згодом стало відомо, що загарбники поцілили у склад. На момент обстрілу там перебували охоронці.
- На щастя, працівники не загинули, адже під час повітряної тривоги заховалися в укритті.
- Проте один чоловік таки зазнав поранення. Уламок ворожої ракети поранив його в голову.
- Внаслідок атаки росіян спалахнула пожежа. Рятувальники швидко її ліквідували.
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