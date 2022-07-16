Як розповіли рятувальники, пожежа спалахнула у ніч проти 16 липня, приблизно о 04:54.
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Її вдалося локалізувати о 07:37 та ліквідувати о 10:42 на площі 1000 квадратних метрів. Наразі проводиться розборка та проливка конструкцій.
Від ДСНС залучено 18 одиниць пожежної техніки та 75 рятувальників.
Наслідки влучання ворожого снаряду по Одесі / Фото ДСНС
Обстріл Одеси: дивом ніхто не постраждав
Окупанти атакували склад в Одесі. На момент обстрілу там перебували охоронці. На щастя, ніхто не постраждав, адже працівники сховались в укритті.
З'ясувалося, росіян влучили в торговельно-виробничий склад. На місці події виникла масштабна пожежа. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук 16 липня.
Був приліт в Одесу. Влучили в склад торговельно-виробничий. Велика площа загоряння. Слава Богу, постраждалих немає. Охоронці цього складу дотримувалися правил поведінки під час повітряної тривоги. І це зберегло їм життя,
– розповідає Братчук.
У розташованих поруч житлових будинках вибиті шибки, а подекуди й внутрішні двері. Місцеві мешканці самі збирають уламки ракети, щоб віддати в поліцію для слідства.
По Одесі вдарили ракетами, спалахнула масштабна пожежа: дивіться відео