Ворожі ракети влучили в цивільну інфраструктуру Одеси – склад виробничо-торговельної компанії. Пожежа від вибуху охопила складські приміщення на площі 10 тисяч метрів квадратних.

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Відомо, що один чоловік постраждав. Уламок ворожої ракети поранив його в голову. Наразі встановлюють інших потерпілих від обстрілу.

Зауважимо, Одеська обласна прокуратура вже відкрила кримінальну справу за цим фактом. Вона стосується статті про порушення законів та звичаїв ведення війни. Адже поблизу місця удару не розташовані жодні військові об'єкти.

Деталі про обстріл Одеси

Повітряну тривогу в Одеські області оголосили близько 4 години ранку 16 липня. Орієнтовно через 50 хвилин мешканці обласного центру почули звуки вибухів. Невдовзі речник ОВА Сергій Братчук підтвердив інформацію про "прильоти". На місці події спалахнула потужна пожежа.

Відомо, що атакували Одесу з літаків стратегічної авіації Ту-95. Ракети Х-101 окупанти запустили з напрямку Ставропілля. Вибухова хвиля пошкодила й прилеглі будівлі – у них вибило вікна та пошкодило стелю. На місце події негайно прибули екстрені служби. Станом на 17 годину рятувальники досі ліквідовують пожежу.

Крім того, працюють правоохоронці. На місці події вони знайшли уламки смертоносного снаряда.



Правоохоронці знайшли уламки механізму ракети



На місці події тривають слідчі дії

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