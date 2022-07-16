Вражеские ракеты попали в гражданскую инфраструктуру Одессы – склад производственно-торговой компании. Пожар от взрыва охватил складские помещения на площади 10 тысяч квадратных метров.

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Известно, что один мужчина пострадал. Обломок вражеской ракеты ранил его в голову. В настоящее время устанавливают других пострадавших от обстрелов.

Отметим, что Одесская областная прокуратура уже возбудила уголовное дело по этому факту. Оно касается статьи о нарушении законов и обычаев ведения войны. Ведь возле места удара не расположены никакие военные объекты.

Детали об обстреле Одессы

Воздушную тревогу в Одесской области объявили около 4 часов утра 16 июля. Ориентировочно через 50 минут жители областного центра услышали звуки взрывов. Вскоре спикер ОВА Сергей Братчук подтвердил информацию о "прилетах". На месте происшествия вспыхнул мощный пожар.

Известно, что атаковали Одессу с самолетов стратегической авиации Ту-95. Ракеты Х-101 оккупанты запустили из Ставрополья. Взрывная волна повредила и близлежащие здания – в них выбило окна и повредило потолок. На место происшествия немедленно прибыли экстренные службы. По состоянию на 17 часов, спасатели до сих пор ликвидируют пожар.

Кроме того, работают правоохранители. На месте происшествия они обнаружили обломки смертоносного снаряда.



Правоохранители обнаружили обломки механизма ракеты



На месте происшествия продолжаются следственные действия

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