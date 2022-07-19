Відповідну інформацію повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Про це він повідомив в ніч проти 19 липня.

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На Одещині проводять рятувальну операцію

Сергій Братчук підтвердив ракетний удар по Одещині та зазначив, що країна-терорист "традиційно" воює з мирним населенням.

Триває (станом на 00:55 19 липня – 24 канал) рятувальна операція. Деталі – згодом,
– сказав Братчук.

Він також закликав людей берегти себе та рідних й більше ніякої інформації не надав.

На Одещині пожежа: є поранені

Заступник начальника Одеської районної військової адміністрації Олексій Мацулевич заявив, що внаслідок ракетного удару по Одещині у населеному пункті спалахнула пожежа.

Є легкі поранення у 4 людей. Два будинки горять, два зруйновані вщент, в багатьох повибивало вікна,
– сказав Мацулевич.

Він додав, що два будинки не підлягають відновленню. Збитки ще встановлюють.

Варто пригадати, що о 23:32 18 липня у Одесу чули вибухи. Тоді у регіоні була повітряна тривога.

Коротко про останню атаку на Одещину

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