Відповідну інформацію повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Про це він повідомив в ніч проти 19 липня.

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На Одещині проводять рятувальну операцію

Сергій Братчук підтвердив ракетний удар по Одещині та зазначив, що країна-терорист "традиційно" воює з мирним населенням.

Триває (станом на 00:55 19 липня – 24 канал) рятувальна операція. Деталі – згодом,

– сказав Братчук.

Він також закликав людей берегти себе та рідних й більше ніякої інформації не надав.

На Одещині пожежа: є поранені

Заступник начальника Одеської районної військової адміністрації Олексій Мацулевич заявив, що внаслідок ракетного удару по Одещині у населеному пункті спалахнула пожежа.

Є легкі поранення у 4 людей. Два будинки горять, два зруйновані вщент, в багатьох повибивало вікна,

– сказав Мацулевич.

Він додав, що два будинки не підлягають відновленню. Збитки ще встановлюють.

Варто пригадати, що о 23:32 18 липня у Одесу чули вибухи. Тоді у регіоні була повітряна тривога.

Коротко про останню атаку на Одещину

Під ранок 16 липня російські військові завдали ракетного удару по Одесі. Вороги поцілили в цивільний об'єкт в місті. Оперативне командування "Південь" повідомило, що окупанти випустили ракети Х-101 з літаків стратегічної авіації Ту-95.



Згодом Одеська прокуратура повідомила, що внаслідок ранкової атаки 16 липня постраждав мирний 30-річний мешканець – йому уламком поранило голову. Стало відомо, що вороги влучили в склад виробничо-торговельної компанії. Пожежа від вибуху охопила складські приміщення на площі 10 тисяч метрів квадратних.

У той же день, 18 липня, в Одесі затримали коригувальників удару по складу. У поліції повідомили, що затриманий фотографував стратегічно важливі об'єкти та спілкувався з росіянами.

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