Відповідну інформацію повідомило оперативне командування "Південь". Пояснили, що ситуація в регіоні станом на 16 липня – стабільно напружена.

Читайте також Ракетні удари та затримання ексначальника СБУ Криму: основне за 143 день війни

ЗСУ знищили багато окупантів і їхньої техніки

За результатами виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, російські окупанти втратили:

36 одиниць особового складу;

2 танки Т-72;

самохідну гаубицю "Мста-С";

зенітно-ракетний комплекс "Тор";

броньовану та автомобільну техніку;

а також 2 польових склади боєприпасів;

2 відділення переносного зенітно-ракетного комплексу зі штатним озброєнням і боєкомплектом на Херсонщині.

Ба більше, здійснюючи повітряну розвідку поблизу Олександрівки, ворог втратив ударний безпілотний літальний апарат типу "Ланцет".

Окупанти обстрілювали Південь

Противник продовжує оборонятися і використовувати ракетні, артилерійські та авіаційні удари, як спосіб демонстрації своєї переваги. Та, здійснюючи злочини проти мирного населення, бойового успіху не має,

– пояснило оперативне командування "Південь".

Додало також, що протягом попередньої ночі вороги завдали три ракетні удари по регіону:

по Миколаєву – в об'єкт промислової інфраструктури. Одна цивільна людина постраждала;

по Баштанці з напрямку Снігурівки – вдарив реактивними системами залпового вогню "Смерч". Більшість снарядів поцілили в комбікормовий завод, частина – в поле за населеним пунктом;

по Одесі – ракетою Х-101. На понад тисячі квадратних метрів деревообробного підприємства спалахнула пожежа. Одна людина отримала незначні поранення.

Окрім того, вночі проти 16 липня росіяни вдарили по Нікополю з "Градів" по промисловій інфраструктурі, 3 закладах освіти, пожежній частині, станції переливання крові та приватному будинку. Одна людина – поранена.

Також російські окупанти атакували:

снарядами калібру 152 міліметри село Висунськ, де пошкодили дві приватних будівлі;

центральну Україну – 5 крилатими ракетами Х-555, випущених трьома Ту-95 з акваторії Каспійського моря. Три ракети знищено, одна – влучила в поле, ще одна – в сільськогосподарську ферму в Черкаській області.

Окупанти безрезультатно намагались атакувати наші підрозділи силами Ка-52 на півночі Херсонщини.

У Чорному морі досі є ворожі ракети

Загроза ракетних ударів залишається актуальною і з моря, і з неба, і з тимчасово окупованих територій,

– повідомило ОК "Південь".

Пояснили, що в північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання противника в умовах помірного шторму:

зменшило свій склад з 2 до 1 великого десантного корабля;

кількість ракетних кораблів і крилатих ракет типу "Калібр" лишилась у кількості 2 і 16, відповідно.

Останні новини з Півдня

16 липня російські окупанти вдарили по Нікополю 53 ракетами. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що двоє людей загинули, ще одна жінка поранена.

Вранці 16 липня росіяни запустили ракети по Одесі. У місті пролунали вибухи, люди побачити густий дим, а згодом спалахнула пожежа.

15 липня росіяни вдарили по Миколаєву ракетами. Вони пошкодили будівлі двох університетів. За словами місцевої влади їх не зможуть відновити до 1 вересня.

Дивіться також – по Одесі вдарили ракетами: відео