Відповідну інформацію повідомило оперативне командування "Південь". Пояснили, що ситуація в регіоні станом на 16 липня – стабільно напружена.
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ЗСУ знищили багато окупантів і їхньої техніки
За результатами виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, російські окупанти втратили:
- 36 одиниць особового складу;
- 2 танки Т-72;
- самохідну гаубицю "Мста-С";
- зенітно-ракетний комплекс "Тор";
- броньовану та автомобільну техніку;
- а також 2 польових склади боєприпасів;
- 2 відділення переносного зенітно-ракетного комплексу зі штатним озброєнням і боєкомплектом на Херсонщині.
Ба більше, здійснюючи повітряну розвідку поблизу Олександрівки, ворог втратив ударний безпілотний літальний апарат типу "Ланцет".
Окупанти обстрілювали Південь
Противник продовжує оборонятися і використовувати ракетні, артилерійські та авіаційні удари, як спосіб демонстрації своєї переваги. Та, здійснюючи злочини проти мирного населення, бойового успіху не має,
– пояснило оперативне командування "Південь".
Додало також, що протягом попередньої ночі вороги завдали три ракетні удари по регіону:
- по Миколаєву – в об'єкт промислової інфраструктури. Одна цивільна людина постраждала;
- по Баштанці з напрямку Снігурівки – вдарив реактивними системами залпового вогню "Смерч". Більшість снарядів поцілили в комбікормовий завод, частина – в поле за населеним пунктом;
- по Одесі – ракетою Х-101. На понад тисячі квадратних метрів деревообробного підприємства спалахнула пожежа. Одна людина отримала незначні поранення.
Окрім того, вночі проти 16 липня росіяни вдарили по Нікополю з "Градів" по промисловій інфраструктурі, 3 закладах освіти, пожежній частині, станції переливання крові та приватному будинку. Одна людина – поранена.
Також російські окупанти атакували:
- снарядами калібру 152 міліметри село Висунськ, де пошкодили дві приватних будівлі;
- центральну Україну – 5 крилатими ракетами Х-555, випущених трьома Ту-95 з акваторії Каспійського моря. Три ракети знищено, одна – влучила в поле, ще одна – в сільськогосподарську ферму в Черкаській області.
Окупанти безрезультатно намагались атакувати наші підрозділи силами Ка-52 на півночі Херсонщини.
У Чорному морі досі є ворожі ракети
Загроза ракетних ударів залишається актуальною і з моря, і з неба, і з тимчасово окупованих територій,
– повідомило ОК "Південь".
Пояснили, що в північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання противника в умовах помірного шторму:
- зменшило свій склад з 2 до 1 великого десантного корабля;
- кількість ракетних кораблів і крилатих ракет типу "Калібр" лишилась у кількості 2 і 16, відповідно.
Останні новини з Півдня
- 16 липня російські окупанти вдарили по Нікополю 53 ракетами. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що двоє людей загинули, ще одна жінка поранена.
- Вранці 16 липня росіяни запустили ракети по Одесі. У місті пролунали вибухи, люди побачити густий дим, а згодом спалахнула пожежа.
- 15 липня росіяни вдарили по Миколаєву ракетами. Вони пошкодили будівлі двох університетів. За словами місцевої влади їх не зможуть відновити до 1 вересня.
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