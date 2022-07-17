Соответствующую информацию сообщило оперативное командование "Юг". Объяснили, что ситуация в регионе на 16 июля – стабильно напряженная.

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ВСУ уничтожили много оккупантов и их техники

По результатам выполнения нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, российские оккупанты потеряли:

36 единиц личного состава;

2 танка Т-72;

самоходную гаубицу "Мста-С";

зенитно-ракетный комплекс "Тор";

бронированную и автомобильную технику;

а также 2 полевых склада боеприпасов;

2 отделения переносного зенитно-ракетного комплекса со штатным вооружением и боекомплектом в Херсонской области.

Более того, осуществляя воздушную разведку вблизи Александровки, враг потерял ударный беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет".

Оккупанты обстреливали Юг

Противник продолжает обороняться и использовать ракетные, артиллерийские и авиационные удары как способ демонстрации своего преимущества. Но, совершая преступления против мирного населения, боевого успеха не имеет,

– объяснило оперативное командование "Юг".

Добавило также, что в течение предыдущей ночи враги нанесли три ракетных удара по региону:

по Николаеву – в объект промышленной инфраструктуры. Один гражданский человек пострадал;

по Баштанке из направления Снигиревки – ударил реактивными системами залпового огня "Смерч". Большинство снарядов попали в комбикормовый завод, часть – в поле по населенному пункту;

по Одессе – ракетой Х-101. На более тысячи квадратных метров деревообрабатывающего предприятия разразился пожар. Один человек получил незначительные ранения.

Кроме того, ночью 16 июля россияне ударили по Никополю из "Градов" по промышленной инфраструктуре, 3 учебным заведениям, пожарной части, станции переливания крови и частному дому. Один человек ранен.

Также российские оккупанты атаковали:

снарядами калибра 152 миллиметра село Висунск, где повредили два частных здания;

центральную Украина – 5 крылатых ракет Х-555, выпущенных тремя Ту-95 из акватории Каспийского моря. Три ракеты уничтожены, одна – попала в поле, еще одна – в сельскохозяйственную ферму в Черкасской области.

Оккупанты безуспешно пытались атаковать наши подразделения силами Ка-52 на севере Херсона.

В Черном море до сих пор есть вражеские ракеты

Угроза ракетных ударов остается актуальной и с моря, и с неба, и с временно оккупированных территорий.

– сообщило ОК "Юг".

Объяснили, что в северо-западной части Черного моря корабельная группировка противника в условиях умеренного шторма:

уменьшило свой состав с 2 до 1 большого десантного корабля;

количество ракетных кораблей и крылатых ракет типа "Калибр" осталось в количестве 2 и 16 соответственно.

Последние новости с Юга

16 июля российские оккупанты ударили по Никополю 53 ракетами. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что два человека погибли, еще одна женщина ранена.

Утром 16 июля россияне запустили ракеты по Одессе. В городе раздались взрывы, люди увидели густой дым, а впоследствии вспыхнул пожар.

15 июля россияне ударили по Николаеву ракетами. Они повредили постройки двух университетов. По словам местных властей, их не смогут восстановить до 1 сентября.

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