24 канал зібрав для вас усю інформацію про ракетний обстріл Миколаєва 15 липня.

Читайте також Удар по університетах Миколаєва, 38 тисяч мертвих окупантів: основне за 142 день війни

Спочатку були вибухи, а потім – повітряна тривога

Оскільки Миколаїв розташований поблизу моря, то там часто "прильоти" стаються швидше, ніж оголошують про повітряну тривогу. Так сталось зранку 15 липня. Спочатку містяни о 07:45 почули вибухи, а вже об 07:47 був сигнал про можливу ракетну атаку.

Вже об 07:58 надійшла інформація від мера Миколаєва Олександра Сєнкевича. Очільник міської ради підтвердив, що у місті пролунали понад 10 потужних вибухів. Але він не акцентував на "прильотах".

Невдовзі з'явилась інформація і від глави ОВА Віталія Кіма. Станом на 08:00, передав він, надійшли відомості про ракетний обстріл. Він стався приблизно об 07:50. На той момент високопосадовець зазначив, що дані про постраждалих і руйнування уточнюються.

Ворог влучив у два університети

Пізніше Віталій Кім повідомив, що щонайменше 10 ворожих ракет влучили у два університети міста. Мовиться про педагогічний інститут, а також Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

Момент влучання в університети Миколаєва зафіксували камери: дивіться відео

Високопосадовець наголосив на тому, що російські військові взялись за атаки української освіти. Тож він звернувся до представників університетів усіх демократичних держав. Їх він попрохав називати росію країною-терористкою.

Віталій Кім також розповів, що сам навчався в університеті імені Макарова. Його він закінчив ще у 2003 році. Тепер же у навчальному закладі глава ОВА здобував ступінь кандидата наук.

За словами високопосадовця, це один із двох університетів на теренах колишнього СРСР, які займаються освітою у галузі кораблебудування. Другий, додав він, – у санкт-петербурзі.

Глава ОВА підкреслив, що спочатку російські військові заблокували українські порти та море, тепер же – знищують єдиний кораблебудівний університет у нашій державі. Тож він поставив риторичне питання: як би до цього поставились у росії, якби такий же університет знищили у тому ж санкт-петербурзі.

Університет імені Макарова зазнав чималих руйнувань

Співробітники ДСНС опублікували світлини університету імені Макарова після ракетного удару. На кадрах можна побачити руїни, які залишились від однієї з будівель на його території.

Ракетні удари були надзвичайно потужними. Внаслідок них залізобетонна конструкція буквально розсипалась на уламки. Встояли хіба опори, і то не всі. Крім того, загорілись дві автівки, а також спалахнула пожежа площею 100 квадратних метрів. Її вогнеборцям вдалось ліквідувати.

Наслідки ракетного удару по університету імені Макарова / Фото пресслужби ДСНС

Зауважимо, що до університету прибули 27 рятувальників, а також 7 одиниць спеціальної техніки.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич опублікував також фото поруйнованого Університету імені Сухомлинського (в народі – педагогічний). Також він зауважив, що вулицю поблизу навчального закладу комунальники вже прибрали. Тож рух транспорту нею вдалось відновити.



Ворог влучив в Університет імені Сухомлинського / Фото з телеграму Сєнкевича



Ворог влучив в Університет імені Сухомлинського / Фото з телеграму Сєнкевича



Ворог влучив в Університет імені Сухомлинського / Фото з телеграму Сєнкевича



Ворог влучив в Університет імені Сухомлинського / Фото з телеграму Сєнкевича

Навчання до 1 вересня не відновлять

Пізніше Віталій Кім вийшов на брифінг щодо ракетного обстрілу Миколаєва. Під час нього він наголосив, що ворог завдав серйозних руйнувань університетам. Тож відновити навчальний процес до 1 вересня просто неможливо.

Передовсім, зі слів глави ОВА, необхідно провести експертизу. Вона встановить, чи безпечно у будівлях навчатись. Зауважимо, що в один влучило 5 ракет, а в другий – 4.

Минулось без жертв

Під час брифінгу Віталій Кім також розповів про жертв і постраждалих. На щастя, ворожа ракетна атака ні в кого не забрала життя. Що стосується поранених, то їх дуже мало – двоє. Вони зазнали поранень середньої важкості.

Очільник ОВА підкреслив, що упродовж чотирьох місяців містяни навчились жити під постійними ракетними обстрілами. Він нагадав, що місто розташоване близько до лінії фронту, а також тимчасово окупованого Криму.

До теми – "Калібри" по Вінниці вилетіли з боку Севастополя: дивіться відео