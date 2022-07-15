Моторошну новину повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він також оприлюднив відео моменту "прильотів".

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Кім констатував, що тепер росіяни атакують нашу освіту.

Я прошу університети всіх демократичних країн стверджувати, що росія є тим, ким вона є насправді, – терористом,

– підкреслив глава Миколаївської ОВА.

Наслідки удару по Миколаєву:: дивіться відео

Окупанти навмисно били по великому скупченню людей

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що на місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади.

Цього разу рашисти вгатили по Миколаєву близько 7:50 ранку, добре знаючи, що саме в цей час на вулицях вже багато людей. Справжні терористи,

– наголосив він.

Ворог знищує Миколаїв

Російські загарбники щоденно обстрілюють Миколаїв. Неспокійним для містян став також ранок 15 липня, адже розпочався він з вибухів і повітряної тривоги. Об 07:58 Олександр Сєнкевич підтвердив, що у місті прогриміло понад 10 вибухів.

Додамо, що під ранок 14 липня ворог вже атакував Миколаїв. Тоді по місту окупанти випустили відразу 9 ракет. Усі вони влучили у цивільну інфраструктуру.

Зауважимо, що у ту ніч мешканців області тричі підіймали повітряні тривоги. І саме під час останньої ворог здійснив підступний і цинічний обстріл. Він випустив ракети, зокрема із зенітно-ракетної системи С-300.