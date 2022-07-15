Відповідну заяву президент озвучив ввечері 14 липня. Це трапилось після моторошної атаки росіян по Вінниці, внаслідок якої загинуло щонайменше 23 людини.

Читайте також Цей день довів, що росію слід визнати державою-терористом: звернення Зеленського

Зеленський сказав терористам, що на них чекає

Хочу, щоб ця команда тієї посудини, з якої вилетіли "Калібри" по Вінниці сьогодні, точно знала, що тюрма – це найкраще, що їх очікує,

– сказав президент України.

Володимир Зеленський також пригадав, що сотні тисяч наших військовослужбовців щодня й щоночі стримують російську навалу, а українці роблять один із найвагоміших внесків в історії у боротьбі проти тероризму.

Також президент звернувся до демократичного світу та закликав закріпити все це належними юридичними інструментами:

статусом держави-терориста для Росії;

спеціальним трибуналом щодо російської агресії;

спеціальним компенсаційним механізмом, який спрямує кошти держави-терориста тим, кого вона хотіла знищити;

новими санкціями за терор.

Коротко про атаку на Вінницю

росія 14 липня випустила по центру Вінниці 3 ракети. Всі вони влучили в місця, де постійно людно. На жаль, внаслідок атаки ворога попередньо загинули 23 людини. Серед вбитих росією – 3 дітей. Майже сотня людей звернулись по допомогу до лікарів, з них 50 – у важкому стані.

Орієнтовно о 20 годині 14 липня заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що у розшуку залишаються 29 осіб. Всі вони перебували у зоні потрапляння ракет.

Під час вечірнього звернення 14 липня Володимир Зеленський розповів, що цей день довів – росію слід визнати державою-терористом.

Дивіться також – звернення Зеленського за 14 липня про Вінницю: відео