Соответствующее заявление президент озвучил вечером 14 июля. Это произошло после жуткой атаки россиян по Виннице, в результате которой погибли по меньшей мере 23 человека.
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Зеленский сказал террористам, что их ждет
Хочу, чтобы эта команда той посудины, из которого вылетели "Калибры" по Виннице сегодня, точно знала, что тюрьма – это лучшее, что их ожидает,
– сказал президент Украины.
Владимир Зеленский также напомнил, что сотни тысяч наших военнослужащих ежедневно и каждую ночь сдерживают российское нашествие, а украинцы вносят один из самых весомых вкладов в истории в борьбе против терроризма.
Также президент обратился к демократическому миру и призвал закрепить все это надлежащими юридическими инструментами:
- статусом государства-террориста для России;
- специальным трибуналом по поводу российской агрессии;
- специальным компенсационным механизмом, направящим средства государства-террориста тем, кого оно хотело уничтожить;
- новыми санкциями за террор.
Кратко об атаке на Винницу
- Россия 14 июля выпустила по центру Винницы 3 ракеты. Все они попали в места, где постоянно людно. К сожалению, в результате атаки врага предварительно погибли 23 человека. Среди убитых россией – 3 детей. Почти сотня людей обратились за помощью к врачам, из них 50 – в тяжелом состоянии.
- Ориентировочно в 20 часов 14 июля заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что в розыске остаются 29 человек. Все они находились в зоне попадания ракет.
- Во время вечернего обращения 14 июля Владимир Зеленский рассказал, что этот день доказал – россия должна быть признана государством-террористом.
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