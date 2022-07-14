Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко. Він зауважив, що дані про постраждалих актуальні станом на 13:00.

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Число постраждалих продовжує зростати

Наразі мовиться про 90 потерпілих. Усі вони звернулись по надання кваліфікованої допомоги до медичних закладів. Зауважимо, що близько 50 потерпілих перебувають у важкому стані.

Що стосується загиблих, то поки відомо про 12 людей, чиє життя забрали російські військові. Серед них, на жаль, – немовля.

Клименко додав, що поліція у місті розгорнула мобільний пункт для звернення. Він функціонуватиме по вулиці Замостянська, 37. Також відкрита гаряча лінія, на яку можна звернутись задля пошуку зниклих безвісти людей.

Номери телефонів: 050-222-03-26 або 59-42-00. Зателефонуйте, якщо ваші рідні або знайомі були на місці прильоту та не виходять з вами на зв'язок.