Про це він розповів у своєму відеозверненні. Глава ОВА підкреслив, що ворог робить усе можливе для того, щоб позбавити Україну морської галузі.

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Таких університетів лише два на весь колишній СРСР

Віталій Кім підкреслив, що російські військові завдали ракетного удару відразу по двох університетах міста. Мовиться про педагогічний інститут, а також Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Його глава ОВА, до слова, закінчив у 2003 році. Тепер же він здобував в навчальному закладі ступінь кандидата наук.

Він також підкреслив, що на весь простір колишнього СРСР було лише два такі університети. Один безпосередньо у Миколаєві, а другий – санкт-петербурзі.

Мені цікаво: вони заблокували нам порти, море, знищують порти, зараз знищують єдиний кораблебудівний університет в Україні. Як би відреагували вони, якби по петербурзькому університету "прилетіло" зараз п'ять ракет?,

– наголосив Кім.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували Миколаїв зранку 15 липня. Спочатку у місті пролунали кілька вибухів і лише після цього оголосили про повітряну тривогу.

Пролунало понад 10 вибухів

Підтвердив інформацію про вибухи мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Саме він і підкреслив, що їх було понад 10. Містян він попрохав залишатись в укриттях до відбою, а також не знімати на фото та відео наслідки ракетних ударів.

Невдовзі відомості з'явились і від глави ОВА Віталія Кіма. Він зазначив, що ракетного обстрілу росіяни завдали по Миколаєву близько 07:50. Що стосується постраждалих або руйнувань, то високопосадовець зазначив, що відповідна інформація з'явиться пізніше.

Менш як за годину Віталій Кім опублікував у мережі відео. На ньому можна побачити момент влучання ворожих снарядів в університети Миколаєва. Глава ОВА підкреслив, що ворог взявся за атаку навчальних закладів. Він звернувся до університетів демократичних держав. Їх Кім попрохав називати росію "тим, ким вона є насправді, – терористом".

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