Світлинами поділились рятувальники, які зараз перебувають на місці влучання. Вони займають розбором завалів, а також ліквідацією пожежі, яка спалахнула.

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Гора бетонних уламків і покручений метал

На жаль, від однієї з будівель університету геть зовсім нічого не залишилось. Ракетний удар був настільки сильним, що залізобетонна конструкція не витримала та посипалась. На кадрах видно, що на місці продовжують працювати рятувальники, розбираючи завали.

Наслідки ракетних ударів по університетах Миколаєва / фото пресслужби ДСНС

Агонізуюча росія, як загнаний у кут скажений пацюк, що готовий шматувати усе живе,

– підкреслили рятувальники.

Вони додали, що ворожі ракети влучили у два навчальні заклади. Внаслідок цього будівлі зазнали часткового руйнування, а також загорілись дві автівки. Крім того, спалахнула пожежа на площі 100 квадратних метрів. Її вогнеборцям вдалось ліквідувати.

На місці влучання працювали 7 одиниць спеціальної техніки, а також 27 рятувальників.

Наслідки ворожого влучання в університет імені Макарова: дивіться відео

Зауважимо, що відео з "прильотом" ракет в університети опублікував глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він підкреслив, що ворог взявся за знищення освіти в Україні. Ба більше, високопосадовець звернувся до університетів демократичних країн. Їх він закликав називати росію терористом, адже ним вона й є.

Вибухи стались до тривоги

Зауважимо, що Миколаїв здригнувся від вибухів зранку 15 липня. Спочатку місцеві мешканці повідомили про потужні звуки, а потім уже в місті й області повідомили про повітряну тривогу.

Невдовзі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зауважив, що вибухів було понад 10. Причому вони були потужними. Віталій Кім також підтвердив "прильоти" по місту.

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