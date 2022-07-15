Інформацію про наслідки ракетного удару по Миколаєву озвучив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Варте уваги Я його колись закінчував, – Кім розповів про удари по університетах у Миколаєві

"Нас береже святий Миколай – в нас немає вбитих та дуже мало поранених. Під час сьогоднішнього обстрілу було двоє поранених, яких забрала швидка. Там середньої важкості поранення", – розповів Віталій Кім.

Він відзначив, що жителі міста навчилися жити під час постійних загроз ракетних ударів зі сторони російських загарбників. Адже місто доволі близько до лінії фронту. Відтак і час з моменту пуску ракет до їх влучання в місто значно коротший.

Ракетний удар по Миколаєву 15 липня: головне

російські окупанти атакували Миколаїв зранку 15 липня – близько 07:50. Спочатку у місті пролунали кілька вибухів і лише після цього оголосили про повітряну тривогу. Загалом було випущено близько 10 ракет.

Загарбники завдали ракетного удару відразу по двох університетах міста. Мова йде про педагогічний інститут, а також Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

Згодом опублікували й відео з моментом влучання ворожих снарядів в університети Миколаєва.

Кім обстріли цивільних об'єктів Миколаєва назвав залякуванням мирних мешканців. російські окупанти вдаються до такої тактики, щоб постійним страхом тиснути на людей, які б мали підштовхувати українську владу до переговорів з росією.

Відео влучання ракет в університети в Миколаєві