Як повідомили у пресслужбі Нацполіції України.

Важливо У росіян проблема з розвідкою та корегувальниками вогню, – експрацівник СБУ

Під час огляду мобільного телефона виявили безліч фотографій:

блокпостів,

військовослужбовців,

об'єктів інфраструктури.

Чоловіком вже займаються компетентні служби.

Удар по складу в Одесі

Окупанти зранку 16 липня атакували склад в Одесі. На момент обстрілу там перебували охоронці. На щастя, ніхто не постраждав, адже працівники сховались в укритті.

Рятувальники вже ліквідували пожежу, яка спалахнула внаслідок влучання ворожої ракети. Мовиться про займання складської будівлі в Одесі.

У Вінниці затримали ймовірних корегувальників

російські окупанти 14 липня цинічно вдарили трьома ракетами по центру Вінниці, коли там перебувало багато людей.

Міністр внутрішніх справ повідомив, що одразу ж після трагедії у Вінниці 14 липня затримали кілька десятків людей. Вони проходять опитування в органах Національної поліції та Служби безпеки України.

Після цього (перевірки затриманих – ред. 24 канал) можна буде щось казати. Таких даних, що є конкретні навідники, нема. Ми говоримо про той вид ракет… Це не вид артилерії, який наводиться "в очі", а наводиться по координатах,

– зазначив Монастирський.

Раніше Служба безпеки України затримала двох чоловіків, які причетні до нещодавніх ворожих обстрілів Миколаєва та Баштанки. Затримані передавали інформацію про розміщення підрозділів ЗСУ та об'єктів інфраструктури. Ці дані використали окупанти для інтенсивних обстрілів Миколаївщини. Зловмисниками виявились жителі регіону.

Всю зібрану інформацію агенти передавали своєму куратору – через канали закритого зв'язку. Співробітники СБУ провели обшуки у помешканнях затриманих. Знайшли та вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, там – докази співпраці з ворогом.

Чоловікам повідомили про підозру за несанкціоноване поширення інформації про переміщення озброєння або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. Мета цього – передати інформацію державі-агресорці.

Зверніть увагу! Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Зверніть увагу – одна з російських ракет, яка влучила у Вінницю, спершу була націлена на інше місто: дивіться відео