Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.
Важно У россиян проблема с разведкой и корректировщиками огня, – экс-работник СБУ
Во время осмотра мобильного телефона было обнаружено множество фотографий:
- блокпостов,
- военнослужащих,
- объектов инфраструктуры
Мужчиной уже занимаются компетентные службы.
Удар по складу в Одессе
Оккупанты утром 16 июля атаковали склад в Одессе. В момент обстрела там находились охранники. К счастью, никто не пострадал, ведь работники скрылись в убежище.
Спасатели уже ликвидировали пожар, который вспыхнул в результате попадания вражеской ракеты. Речь идет о возгорании складского здания в Одессе.
В Виннице задержали вероятных корректировщиков
российские оккупанты 14 июля цинично ударили тремя ракетами по центру Винницы, когда там находились многие люди.
Министр внутренних дел сообщил, что сразу после трагедии в Виннице 14 июля задержали несколько десятков человек. Их опрашивают в органах Национальной полиции и Службы безопасности Украины.
После этого (проверки задержанных – ред. 24 канал) можно будет что-нибудь говорить. Таких данных, о том что есть конкретные наводчики, нет. Мы говорим о том виде ракет… Это не вид артиллерии, который наводится "на глаз", а наводится по координатам,
– отметил Монастырский.
Ранее Служба безопасности Украины задержала двух мужчин, причастных к недавним вражеским обстрелам Николаева и Баштанки. Задержанные передавали информацию о размещении подразделений ВСУ и объектов инфраструктуры. Эти данные использовали оккупанты для интенсивных обстрелов Николаевщины. Злоумышленниками оказались жители региона.
Всю собранную информацию агенты передавали своему куратору через каналы закрытой связи. Сотрудники СБУ провели обыски в домах задержанных. Нашли и изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, там доказательства сотрудничества с врагом.
Мужчинам сообщили о подозрении в несанкционированном распространение информации о перемещении вооружения или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения. Цель этого – передать информацию государству-агрессору.
Обратите внимание – одна из попавших в Винницу российских ракет сначала была нацелена на другой город: смотрите видео