Ці дані використали окупанти для інтенсивних обстрілів Миколаївщини. Зловмисниками виявились жителі регіону.

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Інформацію чоловіки передавали своїм кураторам

Всю зібрану інформацію агенти передавали своєму куратору – через канали закритого зв'язку. Співробітники СБУ провели обшуки у помешканнях затриманих. Знайшли та вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, там – докази співпраці з ворогом.

Затриманим загрожує до 12 років за ґратами

Чоловікам повідомили про підозру за несанкціоноване поширення інформації про переміщення озброєння або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. Мета цього – передати інформацію державі-агресорці.

Зверніть увагу! Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Зараз СБУ проводить слідчі дії, аби встановити всіх причетних до агентурної мережі.

СБУ затримала коригувальників вогню / Фото СБУ

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Обстріли Миколаєва: останні новини

Вранці 15 липня росіяни обстріляли 2 миколаївські університети. Масштаб руйнувань – дуже значний. Відновити їх до 1 вересня не вдасться.

Днем раніше під ворожий вогонь у місті потрапили майже 20 тролейбусів.

Снаряди влучили у 2 миколаївські школи. На подвір'ях – велетенські вирви.

14 липня загалом по Миколаєву поцілили 9 російських ракет.

Дивіться у відео – Кім про обстріл університетів у Миколаєві