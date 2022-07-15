Ці дані використали окупанти для інтенсивних обстрілів Миколаївщини. Зловмисниками виявились жителі регіону.
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Інформацію чоловіки передавали своїм кураторам
Всю зібрану інформацію агенти передавали своєму куратору – через канали закритого зв'язку. Співробітники СБУ провели обшуки у помешканнях затриманих. Знайшли та вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, там – докази співпраці з ворогом.
Затриманим загрожує до 12 років за ґратами
Чоловікам повідомили про підозру за несанкціоноване поширення інформації про переміщення озброєння або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. Мета цього – передати інформацію державі-агресорці.
Зараз СБУ проводить слідчі дії, аби встановити всіх причетних до агентурної мережі.
СБУ затримала коригувальників вогню / Фото СБУ
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Обстріли Миколаєва: останні новини
- Вранці 15 липня росіяни обстріляли 2 миколаївські університети. Масштаб руйнувань – дуже значний. Відновити їх до 1 вересня не вдасться.
- Днем раніше під ворожий вогонь у місті потрапили майже 20 тролейбусів.
- Снаряди влучили у 2 миколаївські школи. На подвір'ях – велетенські вирви.
- 14 липня загалом по Миколаєву поцілили 9 російських ракет.
Дивіться у відео – Кім про обстріл університетів у Миколаєві