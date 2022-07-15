Ці дані використали окупанти для інтенсивних обстрілів Миколаївщини. Зловмисниками виявились жителі регіону.

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Інформацію чоловіки передавали своїм кураторам

Всю зібрану інформацію агенти передавали своєму куратору – через канали закритого зв'язку. Співробітники СБУ провели обшуки у помешканнях затриманих. Знайшли та вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, там – докази співпраці з ворогом.

Затриманим загрожує до 12 років за ґратами

Чоловікам повідомили про підозру за несанкціоноване поширення інформації про переміщення озброєння або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. Мета цього – передати інформацію державі-агресорці.

Зараз СБУ проводить слідчі дії, аби встановити всіх причетних до агентурної мережі.

СБУ СБУ затримала коригувальників вогню / Фото СБУ

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