В одній школі повністю зруйнована частина будівлі, в іншій – вибиті вікна, двері, пошкоджений дах та фасад. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич 14 липня.

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Величезні вирви від ракет

росіяни продовжують обстрілювати школи в Миколаєві. Сьогодні зранку вони поцілили у два наші навчальні заклади. Ось такі вирви лишили після себе їхні ракети,

– пише Сєнкевич.



Вирви біля школи / Фото з телеграму Олександра Сєнкевича

Обстріл Миколаєва 14 липня: що відомо

За попередньою інформацією, окупанти випустили 9 ракет із зенітно-ракетної системи С-300. Окрім двох навчальних закладів, вони пошкодили об'єкт транспортної інфраструктури та готель.

Ударною хвилею та уламками пошкодило також і будівлю торгово-розважального центру, що розміщений навпроти готелю. Зараз на місці працюють комунальники. Крім того, було пошкоджено 18 тролейбусів комунального підприємства "Миколаївелектротранс".

За попередніми даними, жертв внаслідок ворожої атаки немає. Одна людина поранена, їй надали медичну допомогу.

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