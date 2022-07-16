З'ясувалося, росіян влучили в торговельно-виробничий склад. На місці події виникла масштабна пожежа. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук 16 липня.
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Охоронці не знехтували повітряною тривогою
Був приліт в Одесу. Влучили в склад торговельно-виробничий. Велика площа загоряння. Слава Богу, постраждалих немає. Охоронці цього складу дотримувалися правил поведінки під час повітряної тривоги. І це зберегло їм життя,
– розповідає Братчук.
За даними "Думської" у розташованих поруч житлових будинках вибиті шибки, а подекуди й внутрішні двері. Місцеві мешканці самі збирають уламки ракети, щоб віддати в поліцію для слідства.
Авіаудар по Одесі: що відомо
Під ранок 16 липня росіяни завдали удару по Одесі зі стратегічних літаків. В ОК "Південь" повідомили про потрапляння ворогів у цивільний об'єкт.
Ворожий обстріл стався під час повітряної тривоги. Вибухи близько 4 ранку чули не лише жителі Одеси, а й Миколаєва та Нікополя.
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