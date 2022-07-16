Відповідну інформацію оприлюднили ЗМІ. Тривоги почались орієнтовно о 03:46 16 липня, а про вибухи стало відомо орієнтовно за декілька хвилини – о 04:04.

Зауважте У Дніпрі "прильоти" по промисловому підприємству і жвавій вулиці поряд: відомо про 3 загиблих

У багатьох областях увімкнути сирени

Повітряну тривогу оголосили на:

Сході;

Півночі;

Півдні;

та у Центральній Україні.

Виняток тільки Західна Україна. Ба більше не вимикають сигнал повітряної тривоги на Луганщині – там він лунає з 2 квітня.

Окрім того, повітряної тривоги немає на Херсонщині та в Криму, адже ці землі тимчасово окупувала росія.

Вибухи в Миколаєві та Нікополі

ЗМІ повідомили, що у Миколаєві знову пролунали вибухи. Проте влада офіційно про це ще не повідомляла.

Окрім того, вибухи пролунали у Нікополі.

Коротко про останні атаки на Україну

15 липня ввечері окупанти атакували Дніпро. Вороги запустили по місті 6 ракет. На щастя, чотири вдалось збитити ППО, проте дві влучили по місту. Відомо, що вдарили по промисловому підприємству й там спалахнула пожежа. Внаслідок атаки ворога загинули 3 людей, ще 15 – поранені.

Вранці 15 липня російські окупанти вдарили по Миколаєву. Відомо, що поцілили у два університети. Внаслідок атаки ворога поранилось двоє людей, ніхто не загинув.

Варто пригадати, що 14 липня росія вдарила трьома ракетами по центру Вінниці. Там було людно. У результаті атаки загинули 23 людини, ще 197 – поранені. росіяни обірвали життя 3 дітей віком до 10 років.

Дивіться також – після удару по Вінниці тіла двох дітей ще не ідентифікували: відео