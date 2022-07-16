Відповідну інформацію оприлюднили ЗМІ. Тривоги почались орієнтовно о 03:46 16 липня, а про вибухи стало відомо орієнтовно за декілька хвилини – о 04:04.

Зауважте У Дніпрі "прильоти" по промисловому підприємству і жвавій вулиці поряд: відомо про 3 загиблих

У багатьох областях увімкнути сирени

Повітряну тривогу оголосили на:

  • Сході;
  • Півночі;
  • Півдні;
  • та у Центральній Україні.

Виняток тільки Західна Україна. Ба більше не вимикають сигнал повітряної тривоги на Луганщині – там він лунає з 2 квітня.

Окрім того, повітряної тривоги немає на Херсонщині та в Криму, адже ці землі тимчасово окупувала росія.

Вибухи в Миколаєві та Нікополі

ЗМІ повідомили, що у Миколаєві знову пролунали вибухи. Проте влада офіційно про це ще не повідомляла.

Окрім того, вибухи пролунали у Нікополі.

Коротко про останні атаки на Україну

Дивіться також – після удару по Вінниці тіла двох дітей ще не ідентифікували: відео