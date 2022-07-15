На першому відео видно, як ракетний удар по будівлі зненацька застав жителів міста, які прогулювались центральною площею.

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Люди різко попадали на підлогу. Також можна побачити, як українці турбуються про найближчих у найстрашніші хвилини. В одного чоловіка з повідка втекла собака. Ризикуючи життям, він піднявся та побіг за нею.

На інших відео вже можна побачити, як ракетний удар застав працівників крамниці. Скло з вікон та усі дрібні предмети порозліталися навколо внаслідок вибуху.

Що трапилось

Щонайменше 23 загиблих

Наразі відомо, що внаслідок удару загинули 23 людини. Серед них 3 дитини. До лікарні госпіталізували 71 людину, серед яких теж 3 дітей. Ще 29 людей залишаються зниклими безвісти.

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