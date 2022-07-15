На першому відео видно, як ракетний удар по будівлі зненацька застав жителів міста, які прогулювались центральною площею.
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Люди різко попадали на підлогу. Також можна побачити, як українці турбуються про найближчих у найстрашніші хвилини. В одного чоловіка з повідка втекла собака. Ризикуючи життям, він піднявся та побіг за нею.
На інших відео вже можна побачити, як ракетний удар застав працівників крамниці. Скло з вікон та усі дрібні предмети порозліталися навколо внаслідок вибуху.
Що трапилось
- Зранку 14 липня російські ракети влучили в цивільні об'єкти в центрі міста. Це сталося посеред дня, коли там було багато людей. На місці удару виникла велика пожежа, вогонь з якої перекинувся на автостоянку. Там спалахнули приблизно 50 автомобілів, половина з яких згоріла вщент.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що російські окупанти випустили на Вінниччину 7 крилатих ракет "Калібр". Це свідчить про те, що росіяни умисно цілились в цивільний об'єкт. Чотири з них змогли збити в небі. Ракетного удару по Вінниці завдали з Чорного моря.
Щонайменше 23 загиблих
Наразі відомо, що внаслідок удару загинули 23 людини. Серед них 3 дитини. До лікарні госпіталізували 71 людину, серед яких теж 3 дітей. Ще 29 людей залишаються зниклими безвісти.
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