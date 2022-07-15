На первом видео видно, как ракетный удар по зданию неожиданно застал жителей города, прогуливавшихся по центральной площади.

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Люди резко попадали на землю. Также можно увидеть, как украинцы беспокоятся о самых близких в самые страшные минуты. У одного мужчины с поводка сбежала собака. Рискуя жизнью, он поднялся и побежал за ней.

На других видео уже можно увидеть, как ракетный удар застал работников магазина. Стекла из окон и все мелкие предметы разлетелись вокруг из-за взрыва.

Что произошло

Минимум 23 погибших

Известно, что в результате удара погибли 23 человека. Среди них 3 ребенка. В больницу госпитализировали 71 человека, среди которых тоже 3 детей. Еще 29 человек остаются пропавшими без вести.

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