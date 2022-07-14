Главные события дня канал 24 собрал в одном материале. О самом важном о войне россии в Украине читайте дальше.

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05:57 Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что российские военные до сих пор опасаются залетать на территорию Украины. А все потому, что ВСУ эффективно уничтожают их цели. Кроме того, нам чаще всего удается сбивать ракеты "Калибр", Х-55, а также Х-101. Это снаряды, летящие со скоростью около 900 километров в час.

Сложнее всего сбивать ракеты, выпущенные из оперативно-тактических комплексов. Речь идет об "Искандерах" и "Точках У". Отметим, что первая летит на скорости более 8 тысяч километров в час, а вторая – 4 тысячи.

05:55 Появилась дополнительная информация о "прилетах" в Николаеве. Известно, что враг попал в гражданские объекты в городе. Александр Сенкевич сообщил, что на месте уже работают спасатели.

05:46 Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, сколько денег необходимо Украине ежемесячно для поддержки. Раньше говорилось о 5 миллиардах долларов, но теперь эта цифра выросла до 9. Сумма выросла, ведь нужно покрывать:

расходы на экстренное жилье,

ремонт квартир для миллионов людей,

базовый минимальный доход для потерявших работу украинцев.

05:11 Третий раз за ночь в Николаеве звучали воздушные тревоги. Во время них в городе слышались громкие взрывы. Информацию о них уже подтвердил городской голова Александр Сенкевич. Сирены включили в 04:25, а вот подтверждение сообщений о взрывах появилось в 05:07.

04:51 Депутат Сергей Хлань прокомментировал слухи о том, что гауляйтер Херсона Владимир Сальдо попал в больницу. По его словам, у коллаборанта онкологическое заболевание. Так что ему нужна квалифицированная медицинская помощь. Но во временно оккупированном россиянами городе может просто не хватить медикаментов для предателя.

03:38 Алексей Арестович также дал прогноз по временно оккупированному Херсону. Советник главы ОП убежден, что российские захватчики уже мысленно "сдали" город. Об этом свидетельствует тот факт, что они отрабатывают пути возможного отступления.

02:45 Из возведения ОК "Юг" следует выделить очередную атаку ВСУ по 2 пунктам управления, а также посадочной площадке в Новой Каховке. Наши военные делают все возможное, чтобы вскоре освободить временно оккупированные территории на Юге. И для этого они искусно демилитаризируют врага.

02:28 В Харькове прозвучала второй раз через несколько часов воздушная тревога. Во время нее в городе раздавались громкие взрывы. Поскольку официальной информации еще нет, то доподлинно неизвестно, были ли это враждебные "прилеты", сработали ли системы ПВО.

02:01 В ОК "Юг" поделились оперативной информацией. Известно, что за прошедшие сутки российские военные попытались бомбить остров Змеиный. Правда, сделать это не удалось. Снаряды попали в море. А еще наши ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили 13 оккупантов и 6 единиц бронированной и автомобильной техники.

01:19 Во время совместного эфира Фейгин и Арестович пришли к согласию по вопросу путинской мобилизации. Они убеждены, что чрезвычайно важно, чтобы война затронула буквально каждого россиянина. Ведь это еще больше усугубит сомнения в обществе и позволит сократить количество желающих противостоять Украине в войне, развязанной самой россией.

01:04 Белорусские добровольцы, сейчас защищающие Украину на уровне с нашими военными, записали обращение к своим землякам. Они призывали их поддерживать антивоенный бунт. Кроме того, военные подчеркнули, что сейчас борются не только за наше государство, но и за свободу самой Беларуси.

00:05 Алексей Арестович рассказал, сколько ударов по врагу нанесли за неделю с помощью ракетных установок HIMARS. По словам советника главы ОП, ВСУ 50 раз избивали по оккупантам. Причем без промаха. Так что россияне начали не на шутку паниковать.