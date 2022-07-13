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Обстрелы Николаева и Харькова, все больше жертв во Временном Яру: основное за 139 день войны

05:26 Из-за вступления в силу запрета на транзит новых видов российских товаров в Калининград Литва не пропустила российские грузовики. Из-за действия запрета Литва не уронила 34 грузовика. По словам Лины Лауринайтете-Григене, часть грузовиков – везла груз через Беларусь в Калининград, другая часть – пыталась въехать в Литву из Калининграда.

Российские фуры не пропустили, потому что они пытались ввезти автозапчасти, древесину, мебель, алкогольные напитки и другие товары.

04:56 Город в России, из которого оккупанты совершали обстрелы Мариуполя, атаковала саранча. Насекомые сменили ареал своего обитания. Теперь облака саранчи летают над посевами в Краснодарском крае.

04:33 Алексей Данилов объяснил, как Андрей Портнов мог уехать из Украины. В частности, секретарь СНБО напомнил, что мужчина, имеющий троих несовершеннолетних детей, может пересекать границу.

02:16 Украинские пилоты 12 июля уничтожили очередной российский склад возле Новопетровки. Оккупанты пытались помешать атаке и подняли в воздух истребители.

00:25 В Луганске взрывы. Вероятно, детонировало оружие оккупантов на складах. Российская пропаганда сообщала, что якобы работает ПВО. Но даже россияне в это уже не верили.

00:12 Представитель главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, что HIMARS для россиян – цель номер 1. Они хотят уничтожить наши РСЗО, потому что те наносят много потерь для оккупантов.