Про перемоги та досягнення на дипломатичному та військовому фронті, а також загальну обстановку в країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Обстріли Миколаєва та Харкова, все більше жертв у Часовому Яру: основне за 139 день війни

05:26 Через набуття чинності заборони на транзит нових видів російських товарів до Калінінграда, Литва не пропустила російські вантажівки. Через дію заборони Литва не впустила 34 вантажівки. За словами Ліни Лаурінайтіте-Грігене, частина вантажівок – везла вантаж через Білорусь до Калінінграда, інша частина – намагалась в'їхати до Литви з Калінінграда.

Російські фури не пропустили тому, що вони намагались ввезти автозапчастини, деревину, меблі, алкогольні напої та інші товари.

04:56 Місто в росії, з якого окупанти здійснювали обстріли Маріуполя, атакувала сарана. Комахи змінили ареал свого проживання. Тепер хмари сарани літають над посівами у Краснодарському краї.

04:33 Олексій Данілов пояснив, як Андрій Портнов міг виїхати з України. Зокрема, секретар РНБО пригадав, що чоловік, який має трьох неповнолітніх дітей, може перетинати кордон.

02:16 Українські пілоти 12 липня знищили черговий російський склад біля Новопетрівки. Окупанти намагалися завадити атаці та підняли у повітря винищувачі.

00:25 У Луганську вибухи. Ймовірно, детонувала зброя окупантів на складах. Російська пропаганда повідомляла, що нібито працює ППО. Та навіть росіяни у це вже не вірили.

00:12 Представник головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів, що HIMARS для росіян – ціль номер 1. Вони хочуть знищити наші РСЗВ, тому що ті завдають багато втрат для окупантів.