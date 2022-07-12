Найзапекліші бої тривають на Сході та Півдні нашої держави. Про головні події 12 липня читайте у матеріалі 24 каналу.

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04:32 Невдовзі сирени чули вже по всій території України. Всеукраїнська повітряна тривога лунала близько години.

04:13 На Миколаївщині пролунала повітряна тривога. Під час неї в обласному центрі пролунали вибухи. Про це повідомили як місцеві мешканці, так і мер Олександр Сєнкевич.

03:54 Олексій Арестович припустив, як Захід може відреагувати на потенційний ядерний удар росії. На думку радника глави Офісу Президента, у країні-агресорці чудово розуміють, що удар у відповідь буде блискавичним. Ба більше, Захід дізнається про можливий удар завдяки вдалій роботі розвідки. Тож однозначно вживатиме заходів для власного захисту.

03:34 У Харкові пролунала повітряна тривога. Практично відразу ж у місті чули вибухи. Тож слід бути максимально обережними та не ігнорувати сповіщення про ймовірну загрозу.

02:39 В ОК "Південь" розповіли про успіхи наших військових у регіоні за минулу добу. ЗСУ вдалось добряче понищити як живу силу ворога, так і його техніку та склади, зокрема:

1 танк Т-72Б3,

2 бойові машини піхоти БМП-2,

1 бойову машину десанту БМД-2К,

1 десантний бронетранспортер БТР-Д,

52 окупантів,

гаубицю "Мста-Б",

міномет,

ще 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки,

склад з боєприпасами в Новій Каховці.

02:15 У небі над білоруссю помітили російський літак-навідник А-50. Зауважимо, що востаннє про нього повідомляли 4 квітня. Саме повітряне судно піднялось у повітря 10 липня о 22:50 з військового аеродрому в Мачулищах.

01:40 ЗСУ напередодні знищили склад російських загарбників у Новій Каховці. Від цього в окупантів буквально запалало. Про це свідчать коментарі у місцевих телеграм-каналах. Там користувачі без цензури розповіли все, що вони думають про бійців країни-агресорки.

01:12 Російські загарбники, яким вдалось захопити Сєвєродонецьк, наразі проводять перепис населення у місті. Зі слів місцевих, з якими вдалось поспілкуватись 24 каналу, там усе ще живуть тисячі українців.

01:05 У Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили удар по фрегату "Адміралу Ессену", що стався ще у квітні. Згідно з даними відомства, тоді вороже судно зазнало серйозних пошкоджень.

00:16 Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів про вплив ракетних установок HIMARS на війну. Він підкреслив, що вони посприяли тому, щоб російські бійці відійшли від лінії фронту.

00:00 Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію в регіоні. Він підкреслив, що російські бійці намагаються "дотиснути" область. Але досягнути успіху їм не вдається.