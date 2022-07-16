Выяснилось, что россияне попали в торгово-производственный склад. На месте происшествия возник масштабный пожар. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 16 июля.

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Охранники не пренебрегли воздушной тревогой

Был прилет в Одессу. Попали в склад торгово-производственного предприятия. Большая площадь возгорания. Слава Богу, пострадавших нет. Охранники этого склада соблюдали правила поведения во время воздушной тревоги. И это сохранило им жизнь,

– рассказывает Братчук.

По данным "Думской" в расположенных рядом жилых домах выбиты стекла, а кое-где и внутренние двери. Местные жители сами собирают осколки ракеты, чтобы отдать в полицию для следствия.

Авиаудар по Одессе: что известно

К утру 16 июля россияне нанесли удар по Одессе со стратегических самолетов. В ОК "Юг" сообщили о попадании врагов в гражданский объект.

Вражеский обстрел произошел во время воздушной тревоги. Взрывы около четырех утра слышали не только жители Одессы, но и Николаева и Никополя.

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