Тривогу оголосили у центральних, південних та північних областях. Повітряна тривога тривала у середньому не понад годину.

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Де пролунали сирени

Увечері 18 липня повітряну тривогу оголосили у:

  • Києві та Київській області;
  • Житомирській області;
  • Чернігівській області;
  • Черкаській області;
  • Одеській області;
  • Миколаївській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Кіровоградській області;
  • Запорізькій області;
  • Полтавській області.

Окрім того, безперервна повітряна тривога ще від 4 квітня оголошена на території Луганської області, у той час, як на Херсонщині система оповіщення не працює від 15 квітня через окупацію.

О 23:15 очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив, що окупанти обстріляли територію міста Нікополь. Варто зазначити, що тривога на території Нікопольського району триває вже понад 11 годин.

Близько 23:32 з'явилися перші повідомлення про вибухи в Одесі.

Що робити, якщо чути звуки вибухів

Якщо під час повітряної тривоги ви почули звуки вибухів – пам'ятайте, що це може працювати ППО. Однак важливо не публікувати фото та відео, на яких видно роботу Сил протиповітряної оборони, щоб не допомагати ворогу.

Якщо все ж російська ракета влучила, нагадуємо, що під час повітряної тривоги суворо заборонено публікувати у мережі фото та відео з наслідками "прильоту" та навіть адресу місця влучання. Усе це може допомогти ворогу скоригувати вогонь.

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