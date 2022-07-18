Головні події 145 дня протистояння 24 канал зібрав в одному матеріалі.

До теми Обстріл Миколаєва ракетами C-300, усунення Венедіктової і Баканова: основне за 144 день війни

05:19 Окупаційна "влада" хоче провести псевдореферендум на частині підконтрольних росії територій України. Усіх громадян закликали бути обачними та не брати участь у цих злочинних діях ворога.

05:30 У Новій Каховці на окупованій частині Херсонщини пролунали вибухи під ранок 18 липня. Також у місці, де позиції окупантів, здійнялася велика хмара чорного диму. Місцеві кажуть, що то був удар по складу боєприпасів окупантів.

03:14 Жителі Миколаєва повідомили, що почули вибухи в ніч на 18 липня. Згодом мер Олександр Сєнкевич підтвердив, що росіяни здійснили масований обстріл міста. Було чути понад 10 вибухів.

02:24 На Харківщині вночі 18 липня вкотре оголосили повітряну тривогу. За кілька хвилин після цього в Чугуєві почули вибухи.

00:22 Російські війська ввечері 17 липня почали жорсткий обстріл Нікополя. Також вони атакують "Градами" сусідні населені пункти. Тому жителів району просили не виходити з укриттів.

00:03 Сергій Гайдай повідомив, що під нашим контролем у Луганській області наразі є лише 2 населені пункти, але вони стали для російських окупантів Фермопільським проходом, тобто зазнають великих втрат. Така ж ситуація і з їхніми тилами. Нашим героям вдалося поцілити в кілька складів ворога з боєприпасами, а також вдарити по командному пункту. Це неабияк вплинуло на ситуацію на полі бою.