24 канал зібрав в одному матеріалі головні події 144 дня протистояння. Дізнайтесь більше про те, що відбувалось на різних фронтах – воєнному та політичному.

До теми ЗСУ розбили гордість путіна, якій заздрили в НАТО, – екскомандувач Сухопутних військ Польщі

06:20 В Інституті вивчення війни вважають, що путін міг віддати наказ про взяття під контроль міста Харкова та окупацію решти частини Харківської області. І це, кажуть фахівці, попри невелику ймовірність реалізації цього задуму.

05:48 ЗСУ знищили склад окупантів та мінібазу на Донбасі. Про це повідомив спікер Донецької ОВА Сергій Братчук. Мовиться про вибухи у селі Скаргівка на Луганщині та місті Чистякове на Донеччині.

04:20 У Миколаєві під ранок пролунали близько 10 потужних вибухів. Ракети запускали з окупованої території Херсонщини. За попередньою інформацією, у місті почались пожежі.

04:18 На Півдні ЗСУ знищили кілька десятків окупантів та техніку ворога. Біля Олександрівки під час ведення повітряної розвідки ворог втратив безпілотник "Ланцет".

03:15 У Харкові одразу після сигналу про повітряну тривогу пролунали вибухи. Після "прильотів" місцеві жителі повідомили про пожежі. Запускали ракети з Бєлгорода.

01:05 В окупованому Алчевську, що на окупованій території, було чути вибухи. За даними російської пропаганди, вдарили з HIMARS.

00:45 У Сумській ОВА відреагували на заклики деяких мерів області виїжджати з міст на вихідні. Там зазначили: небезпека у 20-кілометровій прикордонній зоні завжди існує. Проте причин для зайвих хвилювань немає.

00:17 За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, росіяни не можуть повністю встановити контроль над Луганською областю. Окупанти ще не виконали свого основного завдання – взяти трасу Лисичанськ – Бахмут.