24 канал собрал в одном материале главные события 144 дня противостояния. Узнайте больше о том, что происходило на разных фронтах – военном и политическом.

В тему ВСУ разбили гордость путина, которой завидовали в НАТО, – экскомандующий Сухопутными войсками Польши

06:20 В Институте изучения войны считают, что путин мог отдать приказ о взятии под контроль города Харькова и оккупации остальной части Харьковской области. И это, говорят специалисты, несмотря на небольшую вероятность реализации этого замысла.

05:48 ВСУ уничтожили состав кафиров и минибаза на Донбассе. Об этом сообщил спикер Донецкой ОВА Сергей Братчук. Речь идет о взрывах в селе Скарговка на Луганщине и городе Чистякове Донецкой области.

04:20 В Николаеве под утро прогремели около 10 мощных взрывов. Ракеты запускали с оккупированной территории Херсона. По предварительной информации, в городе начались пожары.

04:18 На Юге ВСУ уничтожили несколько десятков кафиров и технику врага. У Александровки во время ведения воздушной разведки враг потерял беспилотник "Ланцет".

03:15 В Харькове сразу после сигнала о воздушной тревоге раздались взрывы. После прилетов местные жители сообщили о пожарах. Запускали ракеты из Белгорода.

01:05 В оккупированном Алчевске на оккупированной территории были слышны взрывы. По данным российской пропаганды, ударили по HIMARS.

00:45 В Сумской ОВА отреагировали на призывы некоторых мэров области уезжать из городов на выходные. Там отметили: опасность в 20-километровой приграничной зоне всегда существует. Однако причин для излишних волнений нет.

00:17 По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, россияне не могут полностью установить контроль над Луганской областью. Оккупанты еще не выполнили своей основной задачи – взять трассу Лисичанск – Бахмут.