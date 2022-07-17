Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Польши в 2006 – 2009 годах, ветеран войны в Ираке, генерал брони Вальдемар Скшипчак. Он отметил, что военные НАТО когда-то смотрели на российскую армию с завистью.

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ВСУ разбили элитную танковую армию путина, которой завидовали в НАТО

Скшипчак заявил, что проблемой россии является то, что оккупанты не были готовы к такой войне, то есть к борьбе за современными методами. Действия захватчиков указывают на то, что россия была готова к ведению войны традиционными методами, по примеру Второй мировой войны.

И то, что встретили на полях в Украине, было для них большим шоком – украинская армия побила их лучшую армию. Первая гвардейская танковая армия, элитарные войска российской армии были разбиты на полях Украины,

– заметил генерал.

Он добавил, что такой исторической компрометации и поражения россияне не ожидали.

"А украинцы 1 гвардейскую танковую армию, гордость путина, побили. Это было что-то невероятное, потому что все мы – военные в НАТО – смотрели на ту 1 гвардейскую танковую армию с такой завистью, что она такая замечательная, боевая, идеально оборудованная, современная, натренированная армия", – объяснил Скшипчак.

Он подчеркнул, что все величие российских военных оказалось лишь мифом. Ведь бойцы Вооруженных Сил Украины "разобрались с гордостью путина" еще на первых неделях полномасштабной войны.

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Общие потери захватчиков в Украине

Российские оккупанты терпят безумные потери с самого начала полномасштабной войны в Украине. По состоянию на утро 16 июля наши защитники уже ликвидировали 38,14 тысячи захватчиков.

Кроме этого, бойцы ВСУ успешно уничтожили очень много российской техники, которая иногда стоит несколько миллионов долларов за единицу. В частности, украинские воины испепелили:

1677 танков,

3874 боевые бронированные машины,

846 артиллерийских систем,

687 беспилотников оперативно-тактического уровня,

2735 единиц автомобильной техники и автоцистерн,

68 единиц специальной техники,

247 реактивных систем залпового огня,

109 средств ПВО,

220 самолетов,

188 вертолетов,

15 кораблей и катеров.

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