Спочатку затримали двох людей, які з особливою "зацікавленістю" знімали "приліт". Про це розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі телемарафону, інформує 24 канал.

До теми Фотографували та спілкувалися з росіянами: в Одесі затримали коригувальників удару по складу

У телефоні були переписки з ворогом

Цих людей затримали. За словами Братчука, один з них взагалі поводився неадекватно. В його телефоні знайшли листування з росіянами.

Братчук сподівається, що ймовірного коригувальника покарають. Він переконаний, що підстави для цього є.

Раніше у поліції підтвердили, що під час огляду мобільного телефона чоловіка там виявили безліч фотографій блокпостів, військовослужбовців, об'єктів інфраструктури.

Що відомо про удар по Одесі

Вранці 16 липня росіяни завдали удару по Одесі зі стратегічних літаків. В ОК "Південь" одразу повідомили про влучання у цивільний об'єкт. Згодом додали, що ракети прилетіли у склад.

На момент обстрілу там перебували охоронці. На щастя, ніхто не постраждав, бо працівники сховались в укритті.

Рятувальники швидко ліквідували пожежу, яка спалахнула внаслідок атаки.

Дивіться більше – показали наслідки удару крилатої ракети по Одесі: відео