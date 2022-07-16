Сначала задержали двух человек, которые с особой "заинтересованностью" снимали "прилет". Об этом рассказал представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона, информирует 24 канал.

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В телефоне были переписки с врагом

Этих людей задержали. По словам Братчука, один из них вообще вел себя неадекватно. В его телефоне нашли переписку с россиянами.

Братчук надеется, что вероятного корректировщика накажут. Он убежден, что основания для этого есть.

Ранее в полиции подтвердили, что при осмотре мобильного телефона мужчину там обнаружили множество фотографий блокпостов, военнослужащих, объектов инфраструктуры.

Что известно об ударе по Одессе

Утром 16 июля россияне нанесли удар по Одессе со стратегических самолетов. В ОК "Юг" сразу сообщили о попадании в гражданский объект. Позже добавили, что ракеты прилетели в склад.

В момент обстрела там находились охранники. К счастью, никто не пострадал, потому что работники скрылись в укрытии.

Спасатели быстро ликвидировали пожар, который вспыхнул в результате атаки.

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