Наразі найзапекліші бої відбуваються на Півдні та Сході України. Про це мовиться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 6 годину ранку 19 липня.

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Провалені наступи окупантів: ситуація на Сході України

На Харківському напрямку росіяни ведуть бої, щоб утриматися на своїх позиціях. Біля села Уди противник хотів здійснити розвідку, але його плани повністю провалилися. Зазнавши втрат, окупанти були змушені відійти.

Вороже військо намагається створити умови для наступу в напрямку Слов'янська. Він гатить з танків, ствольної та реактивної артилерії по населених пунктах. Біля Гусарівки путінські солдати завдали авіаційного удару, а тоді спробували піти у наступ на цей населений пункт. На щастя, ЗСУ накрили окупантів щільним вогнем та відкинули назад.

На Краматорському напрямку росіяни вгатили по Білогорівці, Богородичному, Краматорську, Райгородку, Донецькому, Верхньокам'янському, Спірному, Стародубівці, Сіверську, Дронівці та Івано-Дар'ївці.

Біля Спірного окупанти вели штурм, але, не зазнавши успіху, були змушені відійти. Наразі вони намагаються наступати на Білогорівку. Бій триває.

На Бахмутському напрямку росіяни обстрілювали населені пункти. Ворожий вогонь накрив райони Бахмута, Новолуганського, Вуглегірської ТЕС, Вершини, Веселої Долини, Яковлівки, Берестового та Зайцевого. Також противник завдавав авіаційних ударів.

Біля Семигір'я, Вершини, Покровського та території Вуглегірської ТЕС загарбники намагалися вести штурм. Українські захисники їх успішно відбили.

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Яка ситуація на інших напрямках

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних боїв не було. Біля Кам'янки росіяни завдали авіаудару.

активних боїв не було. Біля Кам'янки росіяни завдали авіаудару. На Південнобузькому напрямку противник здалеку стріляє з танків, ствольної та реактивної артилерії, проводить повітряну розвідку та продовжує облаштовувати додаткові рубежі оборони.

противник здалеку стріляє з танків, ствольної та реактивної артилерії, проводить повітряну розвідку та продовжує облаштовувати додаткові рубежі оборони. На Волинському та Поліському напрямках триває ротація збройних сил білорусі. У прикордонних районах проводять повітряну розвідку.

напрямках триває ротація збройних сил білорусі. У прикордонних районах проводять повітряну розвідку. Окупанти й далі гатять по прикордонню Сумської та Чернігівської областей.

Зауважимо, що на тимчасово окупованому Донбасі триває примусова мобілізація. Водночас серед російських військових неслов'янської національності зростає невдоволення командуванням. Адже саме їх кидають в найгарячіші точки поля бою

Зверніть увагу! У Генштабі зазначили, що зберігається висока загроза ракетних ударів по всій території України. Тому в жодному разі не ігноруйте повідомлення про повітряну тривогу.

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