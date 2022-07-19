Раніше у ПВК були лише військові з бойовим досвідом. Проте згодом туди почали брати буквально всіх, навіть колишніх засуджених.

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Вагнерівці зазнали нищівних втрат біля Попасної та Лисичанська

У міністерстві оборони Великої Британії розповіли, що росія використовувала приватну військову компанію "Вагнер", щоб посилити сили на передовій та зменшити нестачу особового складу і втрати.

"Вагнер" майже напевно відігравав центральну роль в останніх боях, включаючи захоплення Попасної та Лисичанська. Ці бої завдали групі великих втрат,

– додали в Міноборони Британії.

Водночас ПВК знижує стандарти набору. Тепер вагнерівцем можуть стати навіть засуджені або люди, які раніше були в "чорних списках".

"Для новобранців доступне дуже обмежене навчання. Це, швидше за все, вплине на майбутню оперативну ефективність групи та зменшить її цінність як опори для регулярних російських сил", – мовиться у повідомленні.

Попри це, глава "Вагнера" євгєній прігожин нещодавно отримав звання героя російської федерації за виступ ПВК в Луганську.

"В той час, коли відбувається заміна низки високопоставлених російських військових командирів, це, ймовірно, загострить невдоволення між військовими та "Вагнером". Також це, можливо, негативно вплине на моральний стан російських військових", – підсумували в Міноборони Британії.



У Міноборони Британії розповіли про втрати ПВК Вагнера / Фото Міноборони Великої Британії

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Загальні втрати росії в Україні

Окупаційна армія зазнає колосальних втрат у війні проти України. Станом на ранок 18 липня бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати 38,5 тисячі загарбників.

Окрім цього, росіяни продовжують стрімко втрачати свою техніку, яка подекуди коштує кілька мільйонів доларів за одиницю. Зокрема, українські захисники вже спопелили:

1 687 танків,

3 886 бойових броньованих машин,

849 артилерійських систем,

248 реактивних систем залпового вогню,

113 засобів протиповітряної оборони,

220 літаків,

188 гелікоптерів,

690 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня,

166 крилатих ракет.

15 кораблів та катерів,

2 753 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн,

70 одиниць спеціальної техніки.

Своєю чергою, командувач британської армії Тоні Радакін заявив, що росіяни вже втратили третину своєї сухопутної боєздатності – 50 тисяч окупантів загинули або зазнали поранень.