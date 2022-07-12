росія може перейти до нетрадиційного комплектування армії

Відповідні дані опублікувала розвідка міністерства оборони Великої Британії. Повідомляється, що нестача особового складу може змусити міноборони росії перейти до нетрадиційного комплектування.

До речі російські військові масово ламають свою бойову техніку, – розвідка

Як зазначають британські розвідники, йдеться про набір персоналу з російських в'язниць для приватної військової компанії "Вагнера".

Раніше у розвідці міністерства оборони Великої Британії повідомляли, що росіяни збирають резервні сили з усієї країни, аби перекинути їх в Україну. Для цього ворог розгортає броньовані машини МТ-ЛБ, взяті з довгострокового зберігання.

Зека у росії обіцяють амністію

Головне управління розвідки МО України інформувало, що в росії активізувався набір до приватних військових компаній. До ПВК росія почала рекрутувати навіть засуджених прямо з місць позбавлення волі, щоб згодом відправити їх на Донбас.

Повідомлялося, що росія активізувала рекрутування у республіці Адигея. Збір новобранців відбувається на військовому полігоні недалеко від хутору Молькіно, що у краснодарському краї. Він відомий, як база підготовки бойовиків ПВК "Вагнера".

До слова Майже 37,5 тисячі окупантів: втрати ворога станом на 12 липня

Разом з тим аналогічна робота здійснюється у місцях позбавлення волі у Ростові-на-Дону, Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді. Всім їм обіцяють повну амністію за умови підписання контракту на 6 місяців.

Схожу роботу росія проводить у невизнаному Придністров'ї. Там росіяни агітують чоловіків підписувати контракт з армією росії. Загарбники набирають людей від 19 до 40 років. Також окупанти тиснуть на військовослужбовців строкової служби, аби ті підписували контракти.

На тлі втрат у війні з Україною російські військові відмовляються воювати та масово хочуть звільнятись з армії. Окупанти уже влаштовують бунти та не хочуть виконувати накази.

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