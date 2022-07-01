Розвідка перехопила розмову російського окупанта з матір'ю. Той розповідає про саботаж у його підрозділі.

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Народ вже все – бунтує. Відмовляється виконувати накази,

– розповідає російський солдат та додає, що в його підрозділі багато військових хочуть звільнитися з армії.

У ході розмови син каже, що й сам уже написав рапорт на звільнення. Також рапорти написали інші військовослужбовці його підрозділу та віддали старшому офіцеру.

"Стопка у полкана (полковника) здорова набралась. Всі практично написали відмову. Вчора сказали, що в штаб армії віддадуть, а там видно буде", – розповідає солдат.

Матір окупанта відповіла сину, що залишала звернення на сайті міністерства оборони. Втім, якщо не прийде відповідь, звернеться у військову прокуратуру. Каже, що збирається шукати юриста, однак немає грошей.

На що син каже, щоб не шукали юриста, бо вони самі все вирішать. Бо "народ й так бунтує, відмовляється виконувати накази".

Також мати під час розмови каже, що читала новини про те, що "800 військовослужбовців відмовились брати участь у бойових діях через морально-психологічний стан".

Росіяни відмовляються воювати, бо бачать кількість втрат

До слова, російські загарбники намагаються терміново покинути окремі райони Херсонщини. Ймовірно, побоюючись рішучого і невідворотного наступу наших ЗСУ. Окупанти намагаються втекти з місця бойових дій до Криму через Арабатську стрілку.

Це очікувана реакція, адже росіяни зазнають втрат – ЗСУ ефективно знищують ворога. Так, станом на 1 липня нашим захисникам і захисницям вдалось знищити 35 750 російських військових. Упродовж минулої доби список "двохсотих" поповнили 150 окупантів.